Governo | Zingaretti | ' auguri a Curcio e un grazie a Borrelli per prezioso lavoro'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "A Fabrizio Curcio gli auguri di buon lavoro per la nomina alla guida del DPCgov. Un ringraziamento ad Angelo Borrelli per il prezioso lavoro svolto in questi anni". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su twitter.

