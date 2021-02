Francia: indagine francese per corruzione in Togo, gruppo Bolloré pagherà multa di 12 mln (Di venerdì 26 febbraio 2021) Parigi, 26 feb. (Adnkronos) - Il gruppo Bolloré dovrà pagare una multa di 12 milioni di euro nell'ambito di un'indagine per fatti di corruzione in Togo. Una transazione, questa, dovrebbe permettere al gruppo di evitare un processo. La holding del finanziere bretone, Vincent Bolloré, che ha riconosciuto nel corso di un'udienza i fatti di corruzione e di appropriazione indebita commessi tra il 2009 e il 2011 nell'ambito di una gara per aggiudicarsi la gestione del porto di Lomé in Togo, riferiscono i media francesi, ha fatto un accordo che è stato accolto dal Tribunale di Parigi. L'inchiesta era stata aperta nel 2013 sui fatti legati alla gestione dei porti di Lomé in Togo e Conakry in Guinea ma i fatti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Parigi, 26 feb. (Adnkronos) - Ildovrà pagare unadi 12 milioni di euro nell'ambito di un'per fatti diin. Una transazione, questa, dovrebbe permettere aldi evitare un processo. La holding del finanziere bretone, Vincent, che ha riconosciuto nel corso di un'udienza i fatti die di appropriazione indebita commessi tra il 2009 e il 2011 nell'ambito di una gara per aggiudicarsi la gestione del porto di Lomé in, riferiscono i media francesi, ha fatto un accordo che è stato accolto dal Tribunale di Parigi. L'inchiesta era stata aperta nel 2013 sui fatti legati alla gestione dei porti di Lomé ine Conakry in Guinea ma i fatti ...

