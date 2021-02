Ferrari | Sainz | “Voglio diventare campione del mondo | questo è il posto giusto”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) “Dove mi vedo tra cinque anni? Il mio sogno èdel. Se è possibile non lo sa nessuno, ma tutti i pilotinocampioni, altrimenti perché correre? Di sicuro lae’ ilper riuscirci“. Lo ha detto Carlos, nuovo pilota della, nella conferenza per il Team Launch 2021 della Scuderia di Maranello. “L’obiettivo minimo è fare risultati migliori rispetto all’ultima stagione – ha sottolineato lo spagnolo – Vogliamo ridurre il gap con la Mercedes e prepararci per un 2022 che realisticamente è la nostra prima opportunita’ per fare uno step più grande. Ci vuole un po’ di pazienza, bisogna restare calmi e lavorare in prospettiva. Se lavoriamo nel modo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari Sainz

Per bene che vada, sarà unada... Europa League . Perdete ogni speranza o voi che entrate nel mondiale di Formula Uno ... Leclerc e, i due piloti, si sono adeguati. Ha spiegato Carletto: "...Carlosha le idee chiarissime. 'Entro 5 anni voglio diventare campione del mondo. Laè il posto giusto per riuscirci'. Musica per le orecchie dei tifosi del Cavallino, pronunciate durante la ...Non solo grazie a Ferrari, ma anche ai nostri partner. Su Charles e Carlos vogliamo fondare il nostro futuro». Il nuovo arrivato, Carlos Sainz, ha un amore per il motorsport che viene da lontano. «La ...Formula 1, Mattia Binotto: "È impensabile immaginare di raggiungere subito chi ci è stato tanto superiore un anno fa". Conviene scommettere sull’entusiasmo che certo non manca a Leclerc e Sainz ...