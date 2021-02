Fallisce il piano A sul salario minimo | Biden ha un problema a sinistra

(Di venerdì 26 febbraio 2021) IlA del governoper far passare l’aumento dela 15 dollari all’ora – una delle promesse chiave della campagna elettorale – è naufragato di fronte alla paletta rossa alzata da Elizabeth MacDonough, consulente ufficiale del Senato per l’interpretazione delle regole e della procedura parlamentare: l’inclusione della misura nel nuovo pacchetto di aiuti Covid da 1.900 miliardi di dollari è irregolare, ha sostenuto. Lo stop rappresenta un duro colpo per l’agenda del presidente, e soprattutto apre la prima vera spaccatura tra i democratici: se la linea die dei moderati è quella di “rispettare la decisione” della consulente, i progressisti premono per soluzioni più radicali, dal licenziamento di MacDonough all’ipotesi di ignorarne il pronunciamento. Il punto è tutt’altro che ...

Senza un piano condiviso al Senato, tuttavia, la promessa sul salario minimo resta disegnata nel fumo. Politico traccia i possibili percorsi, da quelli più estremi - come appunto il licenziamento ... Se non lo fanno, il piano fallisce. Dunque? C'è un 'piano B'?