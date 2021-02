“Eliminare quel tipo di mascherine”. Andrea Crisanti fa chiarezza: “Ora non servono a nulla” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Rt stabile a 0.99 in Italia. L’indice è superiore a 1 in 10 regioni. L’epidemia di coronavirus accelera e servono “urgenti misure”. Lo scrive Adnrkonos.it L’epidemia “dopo un iniziale lento peggioramento, entra questa settimana nuovamente in una fase in cui si osserva una chiara accelerazione nell’aumento dell’incidenza nazionale. Sono necessarie urgenti misure di mitigazione nazionali e puntuali interventi di mitigazione e contenimento nelle aree a maggiore diffusione per evitare un rapido sovraccarico dei servizi sanitari”, evidenzia la bozza del report Iss-ministero della Salute sul monitoraggio settimanale dell’epidemia di Covid-19, relativo alla settimana 15-21 febbraio. “L’età media dei casi diagnosticati è diminuita a 44 anni”, precisa la bozza. L’indice Rt calcolato sui casi sintomatici di covid, è pari a 0.99 (range 0.93-1.03), come la scorsa settimana. Il ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Rt stabile a 0.99 in Italia. L’indice è superiore a 1 in 10 regioni. L’epidemia di coronavirus accelera e“urgenti misure”. Lo scrive Adnrkonos.it L’epidemia “dopo un iniziale lento peggioramento, entra questa settimana nuovamente in una fase in cui si osserva una chiara accelerazione nell’aumento dell’incidenza nazionale. Sono necessarie urgenti misure di mitigazione nazionali e puntuali interventi di mitigazione e contenimento nelle aree a maggiore diffusione per evitare un rapido sovraccarico dei servizi sanitari”, evidenzia la bozza del report Iss-ministero della Salute sul monitoraggio settimanale dell’epidemia di Covid-19, relativo alla settimana 15-21 febbraio. “L’età media dei casi diagnosticati è diminuita a 44 anni”, precisa la bozza. L’indice Rt calcolato sui casi sintomatici di covid, è pari a 0.99 (range 0.93-1.03), come la scorsa settimana. Il ...

