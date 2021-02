Crisi M5s. Grillo corre ai ripari e convoca un vertice sulla leadership: Conte a capo? (Di venerdì 26 febbraio 2021) M5S sempre più in ebollizione. Dopo espulsioni, polemiche e accuse, Grillo corre ai ripari e convoca per il fine settimana un vertice con tutti i big nella sua casa in Toscana Leggi su tg.la7 (Di venerdì 26 febbraio 2021) M5S sempre più in ebollizione. Dopo espulsioni, polemiche e accuse,aiper il fine settimana uncon tutti i big nella sua casa in Toscana

M5S_Europa : Il #RecoveryFund dimostra che l'#UE sa reagire alle crisi con solidarietà. Per questo sosteniamo l'idea di un Recov… - Paoletto003 : RT @enzoben43: La crisi del governo Conte ha messo in subbuglio il costituendo fronte popolare,mandando in sofferenza sia il M5S che il PD.… - Davide79376921 : Che bello vedere sgretolarsi il M5S, vedere LeU divisa, vedere il PD in crisi di identità che chiede congresso. Dev… - PietroJoser : è tutta colpa del m5s. Una legge elettorale indecente perché non governassero da soli. 2 governi ipercriticati perc… -