Covid, in India sono in diminuzione contagi e decessi: i numeri (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’andamento della pandemia nel Paese ha mostrato segnali di calo, anche se solo lo 0,8% degli abitanti ha ricevuto la prima dose di vaccino. A inizio febbraio il numero dei contagi giornalieri era sceso intorno ai 10mila, mentre a settembre aveva sfiorato picchi anche di 97mila. Il governo ha comunque deciso di intensificare la campagna di immunizzazione Leggi su tg24.sky (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’andamento della pandemia nel Paese ha mostrato segnali di calo, anche se solo lo 0,8% degli abitanti ha ricevuto la prima dose di vaccino. A inizio febbraio il numero deigiornalieri era sceso intorno ai 10mila, mentre a settembre aveva sfiorato picchi anche di 97mila. Il governo ha comunque deciso di intensificare la campagna di immunizzazione

