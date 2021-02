Blocco stradale sul lungomare | la protesta dei ristoratori

Scisciano : Napoli, Covid. Sit-in lavoratori ristorazione: traffico in tilt: Napoli, 26 Febbraio – Traffico in tilt sul lungoma… - PeriferiamoNews : Ristoranti chiusi, blocco stradale sul lungomare - cronista73 : Covid, a Napoli nuova protesta dei ristoratori: blocco stradale sul Lungomare - BloccatiC : RT @svirgola2: @agatamicia il blocco stradale, i dazi in manifestazione, il reato di devastazione e saccheggio, le fdo senza numero di rico… - svirgola2 : @agatamicia il blocco stradale, i dazi in manifestazione, il reato di devastazione e saccheggio, le fdo senza numer… -

Ultime Notizie dalla rete : Blocco stradale

Agenzia ANSA

Sul lungomare di Napoli protesta edi circa un'ora da parte di un centinaio di persone, tra i quali alcuni ristoratori che chiedono meno restrizioni per il settore e misure più flessibili per contrastare il Covid - 19. ...Traffico in tilt sul lungomare di Napoli a causa di una manifestazione del comparto ristoranti e bar. Gli aderenti hanno attuato unin via Nazario Sauro, appena rimosso e durato una novantina di minuti, per protestare contro la nuova chiusura delle attività scattata domenica scorsa, con il passaggio della Campania ...Questo l’elenco delle strade interessate dall’evacuazione ... È stato fatto un grande lavoro per incidere il meno possibile sulla vita della città”. “I posti di blocco saranno vigilati dalle Forze ...Traffico in tilt sul lungomare di Napoli a causa di una manifestazione del comparto ristoranti e bar. I proprietari degli esercizi hanno attuato un blocco stradale in via Nazario Sauro, appena rimosso ...