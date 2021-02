Bari | il partigiano va a vaccinarsi e indossa il tricolore Michele Mancini | 91 anni

NoiNotizie : #Bari: il partigiano va a vaccinarsi e indossa il tricolore - Pierluigi_10 : 'Io, partigiano, a 91 anni mi vaccino con il tricolore al collo: evviva la speranza' - rep_bari : 'Io, partigiano, a 91 anni mi vaccino con il tricolore al collo: evviva la speranza' [di Gabriella de Matteis] [agg… -

La Repubblica

'Ricevere il vaccino cosa ha significato per me? Ha rappresentato un momento di speranza'. Michele Mancini , a settembre, compirà 91 anni. Ed è l'unicodiancora in vita. A tredici, racconta, impedì l'ingresso nella città vecchia dei tedeschi. Mercoledì, nel centro vaccinale di via Caduti di via Fani, è stato sottoposto alla ...A premiare con una medaglia d'onore il figlio delgravinese c'erano il Prefetto di, Antonia Bellomo e il sindaco della Città Metropolitana barese, Antonio Decaro. Mentre, in ..."Ricevere il vaccino cosa ha significato per me? Ha rappresentato un momento di speranza". Michele Mancini, a settembre, compirà 91 anni. Ed è l'unico partigiano di Bari ancora in vita. A tredici, rac ...Michele Mancini è l'ultimo partigiano in vita a Bari: "Ho affrontato i tempi della lebbra, del vaiolo, della spagnola, ma questa volta ...