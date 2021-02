ATP Montpellier 2021, Lorenzo Sonego si arrende in due set a David Goffin nei quarti di finale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lorenzo Sonego deve arrendersi in due set al n.15 del mondo David Goffin, nel match valido per i quarti di finale dell’ATP 250 di Montpellier (Francia). L’azzurro è stato sconfitto sul punteggio di 6-4 6-4 dal belga non trovando le soluzioni per fare male all’avversario e non avendo la necessaria freddezza nei momenti topici del match. Il piemontese ha concluso con 5 ace, il 64% delle prime di servizio in campo, da cui ha raccolto il 72% dei quindici, ma non avendo un rendimento all’altezza con la seconda (42%). Importante anche il dato delle palle break sfruttate da Lorenzo (25%), contro quello di Goffin (67%). In definitiva, il tennista del Bel Paese in risposta ha ottenuto il 31% dei punti contro il 38% del 30enne ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021)deversi in due set al n.15 del mondo, nel match valido per ididell’ATP 250 di(Francia). L’azzurro è stato sconfitto sul punteggio di 6-4 6-4 dal belga non trovando le soluzioni per fare male all’avversario e non avendo la necessaria freddezza nei momenti topici del match. Il piemontese ha concluso con 5 ace, il 64% delle prime di servizio in campo, da cui ha raccolto il 72% dei quindici, ma non avendo un rendimento all’altezza con la seconda (42%). Importante anche il dato delle palle break sfruttate da(25%), contro quello di(67%). In definitiva, il tennista del Bel Paese in risposta ha ottenuto il 31% dei punti contro il 38% del 30enne ...

Ultime Notizie dalla rete : ATP Montpellier Tennis, Sinner: "Non è colpa del mal di schiena, ma mia" Jannik Sinner non cerca alibi. L'azzurro, numero 34 del mondo delle classifiche ATP, ha perso, ieri 24 febbraio al primo turno dell'ATP di Montpellier. L'altoatesino si è arreso allo sloveno Aljaz Bedene in tre set e si è arreso anche al mal di schiena. Eppure i problemi fisici non hanno portato, secondo quanto sostiene lo stesso ...

Atp 250 Montpellier, Jannik Sinner cede a Bedene Bordighera. Jannik Sinner ha perso contro Alja Bedene al primo turno dell' Atp 250 Montpellier. Il tennista che si allena al Piatti Tennis Center di Bordighera , ieri è stato sconfitto dallo sloveno all'Open Sud de France 2021, in programma fino al 28 febbraio, in tre set ...

