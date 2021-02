Aggressioni fasciste e altarini dedicati ai boia nazisti, Fratoianni: 'Cosa deve succedere ancora?' (Di venerdì 26 febbraio 2021) "In Liguria prendono a pugni ragazzo solo perchè antifascista. A Maccarese un altarino per i boia nazisti Priebke e Himmler. Cosa deve succedere ancora perchè si sciolgano le organizzazioni ... Leggi su globalist (Di venerdì 26 febbraio 2021) "In Liguria prendono a pugni ragazzo solo perchè antifascista. A Maccarese un altarino per iPriebke e Himmler.perchè si sciolgano le organizzazioni ...

Gobetti: "Condanniamo le foibe e riconosciamo i crimini fascisti in Jugoslavia" Alle prime aggressioni verbali, le caselle mail dei membri della Sissco, la Società italiana degli ...Quindi si crea un vittimismo fascista per cui il fascismo è solo vittima e le vittime solo fasciste.

"Solidarietà all’antifascista aggredito" LA NAZIONE Partigiani, al via la due giorni di tesseramento Anpi. Il presidente Pagliarulo: "L'antifascismo è sempre attuale" "C'è un debordare di fascismo e razzismo sul web e sui social in particolare. Assistiamo a zoombombig nelle teleconferenze, penso alla presentazione del libro di Lia Tagliacozzo. Oppure a quello che è ...

"Solidarietà all’antifascista aggredito" Solidarietà anche dal Partito comunista secondo cui "nello spezzino le aggressioni fasciste ai danni, soprattutto, dei più giovani si sono moltiplicate e non si può non ricordare le ronde punitive e ...

