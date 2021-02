A. Saudita: Blinken, 'vogliamo ricalibrare rapporti non vogliamo rottura' (Di sabato 27 febbraio 2021) Washington, 26 feb. (Adnkronos) - "vogliamo ricalibrare i rapporti con l'Arabia Saudita non una rottura". Ad affermarlo è il segretario di Stato Usa Anthony Blinken sottolineando che le azioni intraprese oggi dall'amministrazione Biden e la pubblicazione del rapporto della Cia punta a essere "più in linea con i nostri interessi e i nostri valori". "Stiamo facendo quello che il presidente ha detto che dovremmo fare, ovvero riesaminare il rapporto nella sua totalità e assicurarci che vada avanti in un modo che rifletta meglio i nostri interessi e valori ", sottolinea Blinken. Il rapporto della Cia sull'omicidio del giornalista dissidente Saudita Jamal Khashoggi indica come mandante dell'operazione il principe ereditario ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Washington, 26 feb. (Adnkronos) - "con l'Arabianon una". Ad affermarlo è il segretario di Stato Usa Anthonysottolineando che le azioni intraprese oggi dall'amministrazione Biden e la pubblicazione del rapporto della Cia punta a essere "più in linea con i nostri interessi e i nostri valori". "Stiamo facendo quello che il presidente ha detto che dovremmo fare, ovvero riesaminare il rapporto nella sua totalità e assicurarci che vada avanti in un modo che rifletta meglio i nostri interessi e valori ", sottolinea. Il rapporto della Cia sull'omicidio del giornalista dissidenteJamal Khashoggi indica come mandante dell'operazione il principe ereditario ...

