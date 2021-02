Zingaretti: “Nel Pd le identità di parte dominano sull’identità collettiva, serve una svolta. Ruolo centrale per le donne” (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Vedo il limite del nostro stare insieme oggi, con identità di parte che predominano sulla identità collettiva”. Il linguaggio è felpato come nel suo stile, ma è chiarissimo a chi si rivolge Nicola Zingaretti, segretario del Pd, quando pronuncia queste parole. Attaccato dal fuoco amico – in particolare, negli ultimi giorni, da alcuni sindaci dem (il bergamasco Gori, il fiorentino Nardella, il barese De Caro) – Zingaretti oggi, giovedì 25 febbraio, è intervenuto alla Direzione del partito. E una parte del suo discorso è sembrata una risposta indiretta a chi lo critica. “C’è una battaglia da fare sulla forma partito, sulla selezione dei gruppi dirigenti e sul nostro modo di stare insieme. È la sfida quotidiana che abbiamo davanti: ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Vedo il limite del nostro stare insieme oggi, condiche presulla”. Il linguaggio è felpato come nel suo stile, ma è chiarissimo a chi si rivolge Nicola, segretario del Pd, quando pronuncia queste parole. Attaccato dal fuoco amico – in particolare, negli ultimi giorni, da alcuni sindaci dem (il bergamasco Gori, il fiorentino Nardella, il barese De Caro) –oggi, giovedì 25 febbraio, è intervenuto alla Direzione del partito. E unadel suo discorso è sembrata una risposta indiretta a chi lo critica. “C’è una battaglia da fare sulla forma partito, sulla selezione dei gruppi dirigenti e sul nostro modo di stare insieme. È la sfida quotidiana che abbiamo davanti: ...

mauroberruto : Negli ultimi anni ho tenuto duro per continuare a riconoscermi nel @pdnetwork, la mia casa politica da sempre. Ho t… - mante : I servizi di sicurezza del PD hanno individuato un tweet di Zingaretti, in pubblicazione nelle prossime ore, nel qu… - fattoquotidiano : La candidatura di Conte a Siena in stand-by (per ora). Tra veti di ex renziani (rimasti nel Pd) e l’appoggio dell’a… - ElisaBinda : @LegaSalvini Copia zingaretti nel Lazio - SIPARISipari : RT @mariamacina: Scissione in vista anche nel PD ,ormai e' scontro frontale tra comunisti e democratici , Zingaretti contro Bonaccini. L'im… -