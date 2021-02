Werder Brema – Francoforte partita del 26 febbraio 2021 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Josh Sargent è pronto per aiutare a riscattare la seguenza senza vittorie di tre partite del Werder Bremen in Bundesliga e mettere in ombra Luka Jovic. Potrebbe addirittura entrare in campo Andre Silva nella partita di domani, 26 febbraio 2021, Werder Brema – Francoforte che inizierà alle 19:30. Werder Brema – Francoforte: cosa dicono le statistiche? Sebbene abbia segnato solo due gol in campionato, Sargent ha vinto più sfide aeree di tutti i suoi compagni di squadra nell’attuale campagna di Bundesliga (50). Leonardo Bittencourt e Füllkrüg sono i migliori tiratori del Brema in questa stagione con quattro a testa. Il Werder è il sesto marcatore più in basso nella classifica della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 febbraio 2021) Josh Sargent è pronto per aiutare a riscattare la seguenza senza vittorie di tre partite delBremen in Bundesliga e mettere in ombra Luka Jovic. Potrebbe addirittura entrare in campo Andre Silva nelladi domani, 26che inizierà alle 19:30.: cosa dicono le statistiche? Sebbene abbia segnato solo due gol in campionato, Sargent ha vinto più sfide aeree di tutti i suoi compagni di squadra nell’attuale campagna di Bundesliga (50). Leonardo Bittencourt e Füllkrüg sono i migliori tiratori delin questa stagione con quattro a testa. Ilè il sesto marcatore più in basso nella classifica della ...

sowmyasofia : Werder Brema – Francoforte partita del 25 febbraio 2021 - rockett70 : RT @thesaint1977: A quelli che parlano di partita 'falsata' e si inorridiscono per l'espulsione di #Freuler, ricordo che ci sono episodi be… - thesaint1977 : A quelli che parlano di partita 'falsata' e si inorridiscono per l'espulsione di #Freuler, ricordo che ci sono epis… - grecben : Come se la Lazio giocasse con il Werder Brema, non con il Bayern. Il tutto perché? Perché la squadra di Flick aveva… - maremmamaiala80 : @pisto_gol Stella Rossa,Werder Brema e il terzo Maurizio? proprio non ricordo..ricordo invece uno scandaloso gol an… -