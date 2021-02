Uccisi per errore dal clan, il ricordo in una scuola del Casertano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCasal di Principe (Ce) – Diventerà memoria condivisa da giovanissimi studenti e cittadini la storia tragica di Paolo Coviello e Pasquale Pagano, Uccisi il 26 febbraio del 1992 dai killer del clan dei Casalesi per uno scambio di persona. I familiari, nonostante i tanti anni trascorsi e le sentenze che hanno confermato i due uomini fossero assolutamente incolpevoli, ancora attendono di veder riconosciuti dal Ministero dell’Interno lo status di vittime innocenti della criminalità per Coviello e Pagano. La storia di Paolo Coviello, che al momento dell’omicidio aveva 63 anni, sarà conosciuta, studiata ed elaborata dagli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’istituto Comprensivo Calderisi di Villa di Briano (Caserta) guidato dalla dirigente Emelde Melucci. Il percorso di memoria avverrà nella ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCasal di Principe (Ce) – Diventerà memoria condivisa da giovanissimi studenti e cittadini la storia tragica di Paolo Coviello e Pasquale Pagano,il 26 febbraio del 1992 dai killer deldei Casalesi per uno scambio di persona. I familiari, nonostante i tanti anni trascorsi e le sentenze che hanno confermato i due uomini fossero assolutamente incolpevoli, ancora attendono di veder riconosciuti dal Ministero dell’Interno lo status di vittime innocenti della criminalità per Coviello e Pagano. La storia di Paolo Coviello, che al momento dell’omicidio aveva 63 anni, sarà conosciuta, studiata ed elaborata dagli studenti dellasecondaria di primo grado dell’istituto Comprensivo Calderisi di Villa di Briano (Caserta) guidato dalla dirigente Emelde Melucci. Il percorso di memoria avverrà nella ...

