The Killer: David Fincher e Michael Fassbender insieme per Netflix (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il prossimo film di David Fincher sarà The Killer, un thriller targato Netflix con protagonista l’attore Michael Fassbender Il regista David Fincher si prepara a tornare nel suo habitat naturale. Sin dagli inizi della sua carriera, il thriller è stato il genere nel quale Fincher si sentiva sicuramente più a suo agio. E a dimostrarlo ci pensano alcuni dei suoi capolavori, come Se7en (1995), Zodiac (2007) o L’amore bugiardo – Gone girl (2014). Non possiamo quindi che rallegrarci nel sapere che il suo prossimo film sarà nuovamente un thriller, dal titolo The Killer. E ci rallegra ancora di più sapere che il protagonista sarà l’attore irlandese Michael Fassbender. La notizia non è ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il prossimo film disarà The, un thriller targatocon protagonista l’attoreIl registasi prepara a tornare nel suo habitat naturale. Sin dagli inizi della sua carriera, il thriller è stato il genere nel qualesi sentiva sicuramente più a suo agio. E a dimostrarlo ci pensano alcuni dei suoi capolavori, come Se7en (1995), Zodiac (2007) o L’amore bugiardo – Gone girl (2014). Non possiamo quindi che rallegrarci nel sapere che il suo prossimo film sarà nuovamente un thriller, dal titolo The. E ci rallegra ancora di più sapere che il protagonista sarà l’attore irlandese. La notizia non è ...

nientepopcorn : - SarthBiecura : Mi sono resa conto che ultimamente vedo solo docu su stalker, killer e varie comparse e ovviamente “The Crown” ..bilanciata la cosa - simonemartelli : C’è una serie su Netflix molto bella che racconta l’origine della sezione dell’FBI che darà poi la caccia ai serial… - lucia87384799 : RT @longtake_it: Nuovo progetto per #DavidFincher: - RAWakefi : @billious @The_Idol_Killer @Proverbs12_22 @ChrisHe58332836 @Saul2PaulActs9 @KittHorton @bjorn_thom Non capisco. Non traduco. -