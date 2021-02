Stefàno: fuga M5S da referendum sconfitta per tutti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – “Visto che tutti siamo sempre stati cosi’ convinti dell’affidamento in house e dei risultati raggiunti nell’operaizone di risanamento di Atac perche’ non abbiamo tenuto questa seduta il giorno dopo l’esito del referendum? Di solito quando siamo convinti delle nostre non si ha paura di confrontarsi con chi la pensa diversamente”. Cosi’ il presidente della commissione capitolina Mobilita’, Enrico Stefano, nel corso della seduta in Assemblea Capitolina convocata per discutere sugli esiti del referendum del 2018 sulla messa a gara del servizio Tpl di Roma. “Io nel merito sono d’accordo con voi- ha aggiunto Stefano rivolgendosi alla giunta e alla sindaca Raggi- ma e’ del metodo che vorrei parlare. Ho trovato poco rispettoso, e sono diplomatico, nei confronti dei promotori e dei cittadini aver convocato questa seduta solo oggi.” “Noi ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – “Visto chesiamo sempre stati cosi’ convinti dell’affidamento in house e dei risultati raggiunti nell’operaizone di risanamento di Atac perche’ non abbiamo tenuto questa seduta il giorno dopo l’esito del? Di solito quando siamo convinti delle nostre non si ha paura di confrontarsi con chi la pensa diversamente”. Cosi’ il presidente della commissione capitolina Mobilita’, Enrico Stefano, nel corso della seduta in Assemblea Capitolina convocata per discutere sugli esiti deldel 2018 sulla messa a gara del servizio Tpl di Roma. “Io nel merito sono d’accordo con voi- ha aggiunto Stefano rivolgendosi alla giunta e alla sindaca Raggi- ma e’ del metodo che vorrei parlare. Ho trovato poco rispettoso, e sono diplomatico, nei confronti dei promotori e dei cittadini aver convocato questa seduta solo oggi.” “Noi ...

2BLiceoCaliniBS : Tu, parola tremante nella notte Foglia appena nata Scossa dal vento dell'incoscienza Rialzati d'istinto Corri più… - stefano_sava : RT @ImolaOggi: Proteste sulla nave quarantena 'Allegra', migranti tentano la fuga. Molti di loro sono positivi al Coronavirus https://t.co… - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: La prima pagina di #Tuttosport: ?? '#Conte, io non mollo' ?? #Bayern stanco e dimezzato. Provaci, #Lazio! ?? La fuga dall'… - stefano_lopo : @_smpdr Mi riferivo, molto più modestamente, al bagno di casa visto come via di fuga dai programmi trash della moglie. - repubblica : Oggi su Rep: ?? Scissione M5S dopo la fiducia al governo Draghi: da Di Pietro a Di Pietro, il populismo in fuga torn… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefàno fuga Movimento 5 Stelle, la 'grande fuga' dal partito. Dessì: "questa non è più casa mia", anche Spadafora minaccia l'addio Il giorno dopo la nomina dei sottosegretari del governo Draghi, l'effetto potrebbe essere quello di un esodo vero e proprio Quello che potrebbe ricordare a molti il film del 1963 "La grande fuga", diretto da John Sturges, è in realtà ciò che sta accadendo all'interno del Movimento 5 Stelle . Il giorno dopo la nomina dei sottosegretari del governo Draghi , l'effetto potrebbe essere quello ...

Infinity, le novità di Marzo 2021 Dal 01 Marzo: Fast & Furious American Pie 2 8 mile Vi presento i nostri Dal 02 Marzo: Attacco al potere 2 Dal 03 Marzo: Sobibor La grande fuga Dal 04 Marzo: Stardust Dal 05 Marzo: Footloose Cinquanta sfumature di nero Dal 06 Marzo: Flashdance Dal 07 Marzo: Paura d'amare The Darkness Dall'11 Marzo: Poveri ma ricchissimi Dal 14 Marzo: ...

Movimento 5 Stelle, la “grande fuga” dal partito. Dessì: “questa non è più casa mia”, anche Spadafora minaccia l’addio Stretto web Il giorno dopo la nomina dei sottosegretari del governo Draghi, l'effetto potrebbe essere quello di un esodo vero e proprio Quello che potrebbe ricordare a molti il film del 1963 "La grande", diretto da John Sturges, è in realtà ciò che sta accadendo all'interno del Movimento 5 Stelle . Il giorno dopo la nomina dei sottosegretari del governo Draghi , l'effetto potrebbe essere quello ...Dal 01 Marzo: Fast & Furious American Pie 2 8 mile Vi presento i nostri Dal 02 Marzo: Attacco al potere 2 Dal 03 Marzo: Sobibor La grandeDal 04 Marzo: Stardust Dal 05 Marzo: Footloose Cinquanta sfumature di nero Dal 06 Marzo: Flashdance Dal 07 Marzo: Paura d'amare The Darkness Dall'11 Marzo: Poveri ma ricchissimi Dal 14 Marzo: ...