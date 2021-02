Sgomberi | Anpi | realtà opposte e non assimilabili

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – Il comitato provinciale dell’di Roma, in merito aglieffettuati in data odierna di un’occupazione fascista a Maccarese e dell’ex manicomio del S.M. della Pieta’ a Primavalle: nuovamente si procede effettuando contemporaneamente operazioni di sgombero di realta’e non, con l’intento fuorviante di mostrare una “equita’” di facciata e affiancamenti inaccettabili, che tradiscono una visione di sacralita’ della proprieta’ privata del tutto estranea alla lettera ed allo spirito della Costituzione. Nel caso dell’occupazione fascista di un antico casale a Maccarese trattasi di un locale della Regione Lazio occupato circa 15 anni fa e nel quale gli occupanti non praticavano alcuna attivita’ se non l’occupazione stessa (e per fortuna, aggiungiamo). Nel caso dell’occupazione del S.M. ...