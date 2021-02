Sci di fondo, sprint Mondiali Oberstdorf 2021 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il programma della sprint a tecnica classica maschile e femminile di Oberstdorf, valevole per i Mondiali 2021 di sci di fondo. Vengono assegnate le prime medaglie nella rassegna iridata in corso in Germania. Federico Pellegrino va a caccia di un grande risultato. La gara, in programma oggi giovedì 25 febbraio con qualificazioni alle 9 e finali dalle ore 11:30, sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player. Sportface.it seguirà l’evento con una diretta streaming aggiornata minuto per minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il programma dellaa tecnica classica maschile e femminile di, valevole per idi sci di. Vengono assegnate le prime medaglie nella rassegna iridata in corso in Germania. Federico Pellegrino va a caccia di un grande risultato. La gara, in programmagiovedì 25 febbraio con qualificazioni alle 9 e finali dalle ore 11:30, sarà trasmessa insu Eurosport Player. Sportface.it seguirà l’evento con unaaggiornata minuto per minuto. SportFace.

poliziadistato : #FedericoPellegrino vince la #Coppadelmondo??#Sprint dello sci di fondo. Il campione delle #Fiammeoro?????era già sal… - FondoItalia : Dalla FIFA ai Mondiali di sci nordico: la storia di Nicholas Lau, di Trinidad & Tobago - OA_Sport : Giornata ricchissima di eventi sportivi. Iniziano i Mondiali di sci di fondo, ma anche tanto volley, calcio e non m… - zazoomblog : Sci di fondo sprint maschile Mondiali Oberstdorf 2021. Federico Pellegrino a medaglia? Serve l’impresa! - #fondo… - infoitsport : LIVE Sci di fondo, Sprint Mondiali in DIRETTA: Federico Pellegrino cerca l'impresa in tecnica classica -