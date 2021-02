Poche fiale Pfizer, a Napoli sospesi vaccini agli over 80 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Oggi ultimo giorno di somministrazione dei vaccini a Napoli per le persone con oltre 80 anni. Lo apprende l’ANSA dall’Asl Napoli 1. La disponibilità dei vaccini Pfizer è infatti al limite e quindi le dosi che restano saranno utilizzate per completare le immunizzazioni del personale sanitario in scadenza dai 21 giorni dalla prima dose. La vaccinazione degli anziani dovrebbe riprendere dal 3 marzo con i nuovi arrivi. Finora sono state vaccinate a Napoli poco più di 9000 persone over 80. Mercoledì 3 marzo sono attese alla Asl partenopea 8.190 dosi di Pfizer, che saranno utilizzate per riprendere la somministrazione agli over 80 proseguendo anche i richiami previsti. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Oggi ultimo giorno di somministrazione deiper le persone con oltre 80 anni. Lo apprende l’ANSA dall’Asl1. La disponibilità deiè infatti al limite e quindi le dosi che restano saranno utilizzate per completare le immunizzazioni del personale sanitario in scadenza dai 21 giorni dalla prima dose. La vaccinazione degli anziani dovrebbe riprendere dal 3 marzo con i nuovi arrivi. Finora sono state vaccinate apoco più di 9000 persone80. Mercoledì 3 marzo sono attese alla Asl partenopea 8.190 dosi di, che saranno utilizzate per riprendere la somministrazione80 proseguendo anche i richiami previsti. ...

corrmezzogiorno : #Napoli Covid, poche fiale del farmaco Pfizer, a Napoli sospesi vaccini a «over 80» - enzoro53 : RT @MediasetTgcom24: Poche fiale Pfizer, a Napoli sospesi i vaccini agli over 80 #covid - MediasetTgcom24 : Poche fiale Pfizer, a Napoli sospesi i vaccini agli over 80 #covid - albertomura : Lorenzo Salvia. Vaccino, la rete si inceppa. @lorenzosalvia «Vero, i tagli non aiutano. Ma c'è anche altro. E cioè… - Borderline_24 : #Vaccini #Covid over 80, oltre 6mila dosi somministrate in Puglia. Lopalco: 'Ma poche fiale'… -