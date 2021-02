**Pd: direzione su ‘caso’ donne, Zingaretti ‘errore ma non siamo all’anno zero’** (2) (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Adnkronos) – Gribaudo si riferisce a Paola De Micheli che fece un passo indietro da vicesegretaria quando fu nominata ministra nel Conte 2. La stessa De Micheli oggi è intervenuta in direzione e, a quanto viene riferito, avrebbe detto che le venne chiesto di fare quel passo indietro per evitare il doppio incarico. Sono intervenute anche la presidente della conferenza delle donne dem, Cecilia D’Elia, secondo i rumors possibile nuova vicesegretaria. Poi Barbara Pollastrini, Roberta Pinotti, tra le altre. Ci sarà un secondo round lunedì quando la direzione è stata riaggiornata per consentire il proseguimento del dibattito. Da parte sua Zingaretti ha sia difeso il lavoro del Women New Deal sul Recovery che lanciato una proposta in 10 punti del Pd rivolta al governo. “Rafforzare da dieci giorni a tre mesi il congedo ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Adnkronos) – Gribaudo si riferisce a Paola De Micheli che fece un passo indietro da vicesegretaria quando fu nominata ministra nel Conte 2. La stessa De Micheli oggi è intervenuta ine, a quanto viene riferito, avrebbe detto che le venne chiesto di fare quel passo indietro per evitare il doppio incarico. Sono intervenute anche la presidente della conferenza delledem, Cecilia D’Elia, secondo i rumors possibile nuova vicesegretaria. Poi Barbara Pollastrini, Roberta Pinotti, tra le altre. Ci sarà un secondo round lunedì quando laè stata riaggiornata per consentire il proseguimento del dibattito. Da parte suaha sia difeso il lavoro del Women New Deal sul Recovery che lanciato una proposta in 10 punti del Pd rivolta al governo. “Rafforzare da dieci giorni a tre mesi il congedo ...

chiaragribaudo : Da ieri circola il mio nome come possibile #sottosegretaria. Lo ripeto: non sono disponibile, e nessuno dovrebbe es… - TV7Benevento : **Pd: direzione su 'caso' donne, Zingaretti 'errore ma non siamo all'anno zero'** (2)... - TV7Benevento : **Pd: direzione su 'caso' donne, Zingaretti 'errore ma non siamo all'anno zero'**... - ZenatiDavide : Zingaretti convoca l’Assemblea nazionale del Pd: “È il tempo di una rigenerazione”. E presenta un’agenda di 10 punt… - andrpoy : Cioè fatemi capire: #zingaretti ha fatto il post sulla d'urso per dire in direzione PD che 'il popolo non vuole che… -