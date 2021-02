OM intervista Gaia | “Cuore Amaro parla di me”

(Di giovedì 25 febbraio 2021)a Sanremo 2021 si esibirà con; per l’artista è la prima partecipazione al Festival. Musica e testo sono diGozzi, Orang3 (Daniele Dezi), Jacopo Ettorre e Giorgio Spedicato e la produzione di Machweo (Giorgio Spedicato) e Simon Says (Simone Privitera). Nella serata dedicata alla canzone d’autore,ha scelto di interpretare Mi Sono Innamorato Di Te di Luigi Tenco. Ilè ildella cantautrice, è una canzone d’amore che ha dedicato a se stessa, un’autobiografia di immagini che raccontano i suoi primi traguardi, quelli che non ha mai celebrato, le sue conquiste e anche i tanti errori, che benedice ogni giorno perché sono quelli che le stanno insegnando a crescere e senza i quali non sarebbe qui, ora. Questa ...

Musica e testo sono diGozzi, Orang3 (Daniele Dezi), Jacopo Ettorre e Giorgio Spedicato e la produzione di Machweo (Giorgio Spedicato) e Simon Says (Simone Privitera). Il 'Cuore Amaro' è il ...Tra le tante cose,ci ha raccontato anche quale musica sta ascoltando in questo periodo per caricarsi nel migliore dei modi per affrontare il palco dell'Ariston. Prenditi qualche minuto e ...Sanremo 2021, Gaia in gara tra i Big con il brano "Cuore amaro": guarda la video intervista alla cantante su Soundsblog.it ...Alla vigilia del suo debutto sul palco del Festival di Sanremo, abbiamo fatto quattro chiacchiere con Gaia, in gara con la canzone "Cuore amaro". L'artista classe 1997 ci ha raccontato come è nata l'i ...