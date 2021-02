Mercato Bologna: via uno tra Schouten e Svanberg. Si punta alla plusvalenza (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Bologna vuole fare un Mercato importante in estate e quindi valuta la cessione di uno dei suoi talenti a centrocampo Il Bologna valuta una cessione importante a centrocampo per finanziare il Mercato estivo: secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la dirigenza rossoblu starebbe pensando alla cessione di uno tra Schouten, Svanberg e Dominguez. L’obiettivo è fare una plusvalenza utile per finanziare il Mercato estivo ed offrire ampia scelta a Sinisa Mihajlovic per puntare di nuovo alla colonna sinistra della classifica. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ilvuole fare unimportante in estate e quindi valuta la cessione di uno dei suoi talenti a centrocampo Ilvaluta una cessione importante a centrocampo per finanziare ilestivo: secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la dirigenza rossoblu starebbe pensandocessione di uno trae Dominguez. L’obiettivo è fare unautile per finanziare ilestivo ed offrire ampia scelta a Sinisa Mihajlovic perre di nuovocolonna sinistra della classifica. Leggi su Calcionews24.com

