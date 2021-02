M5S: Cioffi, 'non è forza moderata e liberale e non lo diventerà' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Il Movimento 5 Stelle non è una forza moderata e liberale, non lo è mai stata e non lo diventerà. Punto". Così su Facebook il senatore M5S Andrea Cioffi, in aperto contrasto con quanto dichiarato oggi, sulle pagine di Repubblica, dal ministro agli Affari esteri Luigi Di Maio. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Il Movimento 5 Stelle non è una, non lo è mai stata e non lo. Punto". Così su Facebook il senatore M5S Andrea, in aperto contrasto con quanto dichiarato oggi, sulle pagine di Repubblica, dal ministro agli Affari esteri Luigi Di Maio.

andrea_cioffi : Il Movimento 5 Stelle non è una forza moderata e liberale, non lo è mai stata e non lo diventerà. Punto. #M5S #25febbraio - TV7Benevento : M5S: Cioffi, 'non è forza moderata e liberale e non lo diventerà'... - senzasinistra : @andrea_cioffi Punto,dici tu. Avete governato con tutti salvo che con Meloni perché lei ha rifiutato... difficile d… - andrea_cioffi : Il Movimento 5 Stelle non è una forza moderata e liberale, non lo è mai stata e non lo diventerà. Punto. #M5S #25febbraio - Aldo_Cioffi : RT @davidallegranti: Il Conte 2 è pronto a diventare il capo del M5s 1 e il M5s 2 preferisce il Conte 1 -