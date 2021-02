Lo Stato Sociale a Sanremo 2021 senza «vecchia che balla» ma con «Combat Pop» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sanremo 2021 de Lo Stato Sociale: un ritorno ufficiale per la band bolognese, che gareggia alla 71°edizione del Festival tra i Campioni con la canzone Combat Pop. Era il 2018 quando Lo Stato Sociale aveva debuttato sul palco dell’Ariston con Una vita in vacanza: quella canzone, con la «vecchia che balla» aveva conquiStato anche il pubblico mainstream, rendendo il collettivo una realtà nota anche fuori dal circuito indie, in cui erano una realtà affermata, con tre album in attivo, tanto da tornare come ospiti della finale di Sanremo 2019, quando hanno cantato con Renato Pozzetto E la vita, la vita. Il cantante del gruppo, Lodo Guenzi, è diventato ulteriormente popolare come giudice a X Factor 2018, ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 25 febbraio 2021)de Lo: un ritorno ufficiale per la band bolognese, che gareggia alla 71°edizione del Festival tra i Campioni con la canzonePop. Era il 2018 quando Loaveva debuttato sul palco dell’Ariston con Una vita in vacanza: quella canzone, con la «che» aveva conquianche il pubblico mainstream, rendendo il collettivo una realtà nota anche fuori dal circuito indie, in cui erano una realtà affermata, con tre album in attivo, tanto da tornare come ospiti della finale di2019, quando hanno cantato con Renato Pozzetto E la vita, la vita. Il cantante del gruppo, Lodo Guenzi, è diventato ulteriormente popolare come giudice a X Factor 2018, ...

LO STATO SOCIALE Non è per sempre (Afterhours) con SERGIO RUBINI E I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO MADAME Prisencolin…