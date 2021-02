L’edizione fisica di Kaze and the Wild Masks è rimandata al 25 maggio

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 25 febbraio 2021)diand theper Nintendo Switch™, PlayStation®4 e Xbox One è stataal 252021 L’arrivo deldigitale del gioco platform ispirato ai classici degli anni ’90 è ancora programmato per il 26 marzo 2021 sulle succitate piattaforme e su Steam® e Stadia™. Il mercato attuale ha comportato difficoltà nella produzione e nell’organizzazione che hanno spinto SOEDESCO® a ritardare l’uscita del. Rilasciando, SOEDESCO assicura che in tutto il mondo sarà possibile ottenerne una copia nello stesso momento. Conand the...