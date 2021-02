Il prefetto al Tirreno dopo le minacce | «Subito un vertice con le forze di polizia»

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Livorno: D’Attilio incontra i giornalisti e annuncia la massima attenzione nella difesa di chi lavora per informare i cittadini

DaniSalvestroni : Il prefetto di Livorno nella sede del quotidiano Il Tirreno dopo le minacce di un attentato: 'Subito un vertice co… - reggiotv : Il Prefetto, Massimo Mariani, ha convocato in data odierna una riunione al fine di assicurare l’adozione ditutte le… -

Ultime Notizie dalla rete : prefetto Tirreno

Il Tirreno

... il direttore del quotidiano Ilcon il responsabile della redazione di Pistoia, e i rappresentanti dell'Ordine dei giornalisti della Toscana e dell'Assostampa. Il, dopo aver ...IlDi Iorio ha informato che la redazione pistoiese de Ilè stata posta sotto sorveglianza e che le indagini sulle minacce (c'è chi si è augurato che la sede potesse saltare in aria ...Alleanza per frenare l’emergenza: Comune e prefettura fanno quadrato con tribunale e Casalp insieme ai sindacati inquilini ...D’Attilio incontra i giornalisti e annuncia la massima attenzione nella difesa di chi lavora per informare i cittadini ...