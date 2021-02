Giuseppe Conte torna all’Università: venerdì 26 febbraio la lezione in video streaming (Di giovedì 25 febbraio 2021) Terminato l’incarico da Premier, Conte torna all’Università di Firenze Giuseppe Conte prima della crisi di Governo, del virus e del suo ruolo da Premier era professore ordinario di diritto privato presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Firenze. Ateneo, dove già all’indomani della crisi lo stesso rettore, Luigi Dei si diceva disposto a riaccoglierlo, cosa possibile non solo per la volontà della facoltà ma anche per una legge: secondo la numero 383 del 1980, un docente che assume la carica di presidente del Consiglio entra in aspettativa obbligatoria. Teminata l’aspettativa venerdì Conte farà il suo ritorno all’Università, incontrerà il rettore, avrà una riunione con la presidente della scuola di Giurisprudenza Paola Lucarelli e ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Terminato l’incarico da Premier,di Firenzeprima della crisi di Governo, del virus e del suo ruolo da Premier era professore ordinario di diritto privato presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Firenze. Ateneo, dove già all’indomani della crisi lo stesso rettore, Luigi Dei si diceva disposto a riaccoglierlo, cosa possibile non solo per la volontà della facoltà ma anche per una legge: secondo la numero 383 del 1980, un docente che assume la carica di presidente del Consiglio entra in aspettativa obbligatoria. Teminata l’aspettativafarà il suo ritorno, incontrerà il rettore, avrà una riunione con la presidente della scuola di Giurisprudenza Paola Lucarelli e ...

