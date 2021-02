Giochi | muore un settore non solo per la pandemia L’analisi di Pedrizzi

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Secondo la saggezza popolare, che non sbaglia mai “meglio aver a che fare con una persona intelligente e preparata anche se disonesta, piuttosto che con una persona stupida, ignorante, incompetente ed onesta”. Certo sarebbe meglio avere a che fare sempre con persone oneste e capaci, ma tant’è. Ed invece in questa drammatica congiuntura del Coronavirus ci tocca combattere noncontro l’infezione pandemica, che continua a fare vittime, ma anche con una parte della nostra classe politica stupida ed incompetente e che non ha nemmeno voglia di approfondire i problemi che le si presentano. È la sorte che è toccata ad alcuni settori della nostra economia che più degli altri hanno dovuto subire conseguenze negative, dallo “stop and go” di chiusura ed apertura, chiusure totali o parziali, più o meno improvvisate e senza preavviso alcuno; provvedimenti cioè che mostrano ...

Jaclyn Linetsky Jaclyn Linetsky è Megan O'Connor, una tennista della scuola chein un ... L'attore, dopo 15/Love , è apparso in altri progetti come Io non sono qui, Reaper, Spiderwick,...Sapere di cosa siè consolante, ma è molto più consolante curarsi ed evitare di morire. Lei ... Nella campagna Mettiamoci in gioco denunciamo da anni la vicinanza fisica tra salee Compro ...Nella notte di mercoledì in Brasile il padre di Alisson Becker, ex portiere della Roma, è stato trovato senza vita nei pressi di una diga nello stato brasiliano del Rio Grande do Soul. José Agostinho ...L'epoca in cui viviamo è contraddistinta da una serie di cortocircuiti che riproducendosi, senza soluzione di continuità, originano e accrescono le diseguaglianze tra le persone, traducendosi in sempr ...