“Gattuso | subito esonero” | il Napoli è una polveriera

(Di giovedì 25 febbraio 2021)-Granada 1-1 all’intervallo. La squadra dipassain vantaggio, ma si fa recuperare a causa di un’ingenuità difensiva. Ildi Gennarosta affrontando, in questi minuti, il Granada nel match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2020/2021. La squadra azzurra, seppure in vantaggio dopo poco più di due Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

napolifan97 : @sscnapoli Hai la fortuna di riuscire subito a sbloccarla e tu cosa fai? Aspetti l'avversario????? Gattuso togliti da… - LuiRispoli : Grazie ad una prodezza di Zielinski va in vantaggio ma subito dopo ritorna la squadra di Gattuso, costruzione insis… - Ric1926_ : RT @Emanuelefire: La faccia di Gattuso dopo il gol subito il mio terzo. - JosiphOliver : RT @Emanuelefire: La faccia di Gattuso dopo il gol subito il mio terzo. - Emanuelefire : La faccia di Gattuso dopo il gol subito il mio terzo. -

IlNapolista

... come dimostrato anche dal 4 - 2sul campo dell'Atalanta domenica scorsa. Occasione in cui gli azzurri hanno perso di nuovo Osimhen in attacco, rispetto all'andatarecupera almeno ...Calendario alla mano cominciamo dunquecon la sfida tra Napoli e Granada, prevista alle ore 18.55 e dovedeve davvero realizzare l'impresa. Ricordando che nello spogliatoio azzurro ...Allo stadio Maradona, il match valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020/2021 tra Napoli e Granada: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live ...12' - Bella giocata di Insigne al limite dell'area: con una finta manda al bar il difensore, ma il suo destro a giro è fuori misura. 10' - Il Granada prova ad attaccare, gli spagnoli fin qui agiscono ...