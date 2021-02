Francesco Totti e Ilary Blasi in gita con la famiglia sul lago di Bracciano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Francesco Totti e Ilary Blasi approfittano del primo tiepido sole per una gita fuori porta in famiglia. Con i figli e le suocere al seguito hanno raggiunto il lago di Bracciano: il luogo dove si sono sposati sedici anni fa. Del resto l’occasione è speciale e merita la dovuta dose di attenzione. La showgirl sta per trasferirsi a Milano, dove resterà per i prossimi mesi durante la messa in onda dell'”Isola dei famosi”. Tenuta sportiva per tutti, per godersi in pieno relax il pranzo all’aperto in riva al lago. Francesco, in felpa gialla, si lascia andare alle coccole con la piccola Isabel, contentissima di farsi spupazzare dal suo adorato papà. Anche Ilary è sorridente e rilassata: si gode appieno questi ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 25 febbraio 2021)approfittano del primo tiepido sole per unafuori porta in. Con i figli e le suocere al seguito hanno raggiunto ildi: il luogo dove si sono sposati sedici anni fa. Del resto l’occasione è speciale e merita la dovuta dose di attenzione. La showgirl sta per trasferirsi a Milano, dove resterà per i prossimi mesi durante la messa in onda dell'”Isola dei famosi”. Tenuta sportiva per tutti, per godersi in pieno relax il pranzo all’aperto in riva al, in felpa gialla, si lascia andare alle coccole con la piccola Isabel, contentissima di farsi spupazzare dal suo adorato papà. Ancheè sorridente e rilassata: si gode appieno questi ...

zazoomblog : Francesco Totti e Ilary Blasi in gita con la famiglia sul lago di Bracciano - #Francesco #Totti #Ilary #Blasi - Pippoevai : Francesco Totti e il rischio di non essere creduto. - __galihhh : RT @819uta: Il capitanooooo, Francesco Totti. - dd_graha : @Fandom_ID Francesco Totti? - LILMERMAIDSPAM : RT @jerikokonma: Sciroppo cade basso come l'MD io non cado in basso, sono ancora in piedi puoi trovarmi il lunedì, martedì mercoledì, giove… -