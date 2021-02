EWC | Krummenacher con Wojcik Racing alla 24 ore di Le Mans

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo un anno di stop la voglia di stare in sella certamente non manca. Lo sa bene Randy, che nel 2021 sarà impegnato nel mondiale Supersport con il team EAB, ma non solo. L'elvetico ...

Lo svizzero, impegnato nel mondiale Supersport, farà il suo debutto nelle gare di durata come compagno di Gino Rea e Sheridan Morais: "Accordo reso possibile dal nuovo calendario SSP" ...Randy Krummenacher affiancherà Gino Rea e Sheridan Morais alla 24 ore di Le Mans del FIM EWC 2021 con la Yamaha #77 del Wojcik Racing Team.