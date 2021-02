Elisa Isoardi prima dell’Isola dei Famosi una stoccata alla Rai? (Di giovedì 25 febbraio 2021) Elisa Isoardi si confessa e lo fa con un breve post su Instagram in cui inserisce uno stralcio della sua ultima intervista. Ecco cosa ha raccontato. foto InstagramTorna al centro dell’attenzione la conduttrice di Rai Uno che recentemente è stata protagonista dell’ultima edizione dì Ballando con le stelle anche se con poca fortuna, visto l’infortunio dopo poche puntate. E’ una donna molto diversa l’ex presentatrice della Prova del Cuoco pronta a rimettersi in gioco, partendo dalla sua nuova esperienza come concorrente del reality di Canale Cinque, l’Isola dei Famosi che partirà a breve con Ilary Blasi. In attesa di vederla alle prese con la fame, si confessa in una piccola intervista rilasciata per il Corriere della Sera che ha poi deciso di condividere con tutti i ... Leggi su chenews (Di giovedì 25 febbraio 2021)si confessa e lo fa con un breve post su Instagram in cui inserisce uno stralcio della sua ultima intervista. Ecco cosa ha raccontato. foto InstagramTorna al centro dell’attenzione la conduttrice diUno che recentemente è stata protagonista dell’ultima edizione dì Bndo con le stelle anche se con poca fortuna, visto l’infortunio dopo poche puntate. E’ una donna molto diversa l’ex presentatrice della Prova del Cuoco pronta a rimettersi in gioco, partendo dsua nuova esperienza come concorrente del reality di Canale Cinque, l’Isola deiche partirà a breve con Ilary Blasi. In attesa di vederla alle prese con la fame, si confessa in una piccola intervista rilasciata per il Corriere della Sera che ha poi deciso di condividere con tutti i ...

misterf_tweets : @famigliasimpson @enrick81 @AgoCannella @napoliforever89 @OltreTv @MiChiamoFranco @Tvottiano @SfideTv @Federic01996… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Isoardi dalla Rai all’Isola dei Famosi: «La relazione con Salvini? Non ne ho avuto alcun beneficio» - angiuoniluigi : RT @Corriere: «Spesso sono stata proprio scostante, anzi. Ma quando ti devi difendere, all’inizio lo fai un po’ come puoi. Con gli anni imp… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Isoardi dalla Rai all’Isola dei Famosi: «La relazione con Salvini? Non ne ho avuto alcu... - Italia_Notizie : Elisa Isoardi: «All’Isola voglio provare ad essere dolce. Mi seguirà mio fratello: è un eremita, vive senza gas» -