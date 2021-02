Covid, Gimbe: “Aumentano i casi a causa delle varianti, allerta in 41 province. Restrizioni mirate e rapide per evitare lockdown estesi” (Di giovedì 25 febbraio 2021) casi in aumento del 10%, la risalita delle terapie intensive e “spie rosse” in 41 province che “richiedono Restrizioni mirate e tempestive per evitare lockdown più estesi”. Mentre solo il 2,9% degli over 80 ha già completato il ciclo vaccinale. È la fotografia dell’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, riferito alla settimana 17-23 febbraio nella quale si fa più incisivo sulla curva “l’espandersi di varianti più contagiose”. Nel dettaglio, spiega Gimbe, i nuovi contagi sono passati da 84.272 a 92.571 (+9,8%) e, mentre si riducono leggermente i ricoveri con sintomi (18.295 da 18.463, -0,9%), risalgono le terapie intensive con un balzo da 2.074 a 2.146 (+3,5%) e restano drammaticamente stabili i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021)in aumento del 10%, la risalitaterapie intensive e “spie rosse” in 41che “richiedonoe tempestive perpiù”. Mentre solo il 2,9% degli over 80 ha già completato il ciclo vaccinale. È la fotografia dell’ultimo monitoraggio della Fondazione, riferito alla settimana 17-23 febbraio nella quale si fa più incisivo sulla curva “l’espandersi dipiù contagiose”. Nel dettaglio, spiega, i nuovi contagi sono passati da 84.272 a 92.571 (+9,8%) e, mentre si riducono leggermente i ricoveri con sintomi (18.295 da 18.463, -0,9%), risalgono le terapie intensive con un balzo da 2.074 a 2.146 (+3,5%) e restano drammaticamente stabili i ...

