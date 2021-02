Congo, le indagini: carabiniere Iacovacci non ha sparato (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non avrebbe sparato alcun colpo di pistola il carabiniere Vittorio Iacovacci: è un primo dettaglio che emerge dalle indagini sulla pistola del militare dell’Arma acquisita dai carabinieri del Ros che indagano, sotto il coordinamento della Procura di Roma, sulla morte di Iacovacci e dell’ambasciatore Luca Attanasio, uccisi in un conflitto a fuoco nella Repubblica Democratica del Congo il 22 febbraio scorso. L’arma, trovata dagli investigatori Congolesi nel fuoristrada in cui si trovavano i due connazionali e consegnata ai carabinieri del Ros, aveva nel caricatore tutti i proiettili ed è stata acquisita e riportata in Italia insieme agli indumenti che indossava Iacovacci. I carabinieri del Ros hanno intanto acquisito anche un tablet trovato nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non avrebbealcun colpo di pistola ilVittorio: è un primo dettaglio che emerge dallesulla pistola del militare dell’Arma acquisita dai carabinieri del Ros che indagano, sotto il coordinamento della Procura di Roma, sulla morte die dell’ambasciatore Luca Attanasio, uccisi in un conflitto a fuoco nella Repubblica Democratica delil 22 febbraio scorso. L’arma, trovata dagli investigatorilesi nel fuoristrada in cui si trovavano i due connazionali e consegnata ai carabinieri del Ros, aveva nel caricatore tutti i proiettili ed è stata acquisita e riportata in Italia insieme agli indumenti che indossava. I carabinieri del Ros hanno intanto acquisito anche un tablet trovato nel ...

