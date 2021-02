Bonus asilo nido, al via le domande: ecco come fare richiesta (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il sito dell’Inps apre il bando per la richiesta del Bonus asilo nido, una misura per famiglie che hanno bambini nati dopo il 1° gennaio 2016 Dal 24 febbraio è possibile presentare agli sportelli Inps la richiesta per ottenere il Bonus asilo nido per i bambini nati dopo il 1° gennaio 2016. Si tratta di un assegno il cui importo viene calcolato in base all’Isee della famiglia richiedente, la misura prevede un un sostegno alle spese degli asili pubblici o privati autorizzati oppure un contributo per il supporto a bambini con gravi disabilità presso la loro abitazione. La domanda per ottenere il Bonus asilo nido dovrà essere compilata online e inoltrata utilizzando la procedura online che l’Inps ha ... Leggi su zon (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il sito dell’Inps apre il bando per ladel, una misura per famiglie che hanno bambini nati dopo il 1° gennaio 2016 Dal 24 febbraio è possibile presentare agli sportelli Inps laper ottenere ilper i bambini nati dopo il 1° gennaio 2016. Si tratta di un assegno il cui importo viene calcolato in base all’Isee della famiglia richiedente, la misura prevede un un sostegno alle spese degli asili pubblici o privati autorizzati oppure un contributo per il supporto a bambini con gravi disabilità presso la loro abitazione. La domanda per ottenere ildovrà essere compilata online e inoltrata utilizzando la procedura online che l’Inps ha ...

