Amazon e Sanremo 2021: dall'Amazon Music PreShow alle pagelle di Alexa (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sanremo si sa, è un evento, forse l'evento più atteso in Italia per quello che riguarda la Musica e lo spettacolo. E intorno al festival si muove davvero un mondo. Non a caso, anche Amazon si prepara a seguire l'attesissima 71esima edizione di Sanremo. Amazon ha preparato una serie di contenuti e di sorprese grazie ai quali i clienti potranno vivere la calda ed elettrizzante atmosfera sanremese ovunque si trovino. Tra le novità di quest'anno ecco l'Amazon Music PreShow. Di che cosa si tratta? Dal 2 al 7 marzo, live dall'Amazon Music Café, l'headquarter milanese di Amazon Music, Manuelito "Hell Raton", in compagnia della streamer Kurolily, sarà il conduttore di Amazon

