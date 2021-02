Your Honor | la recensione | la “tragedia greca” moderna di un giudice che è anche padre

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) La nostradi, la miniserie che vede tornare in tv Bryan Cranston con un ruolo torbido dopo Breaking Bad, ovvero quello di undi New Orleans che deve sacrificare principi ed etica morale per salvare suo figlio; dal 24 febbraio su Sky Atlantic e NOW TV. Ogni ruolo che Bryan Cranston ha interpretato dopo Breaking Bad non poteva che essere paragonato a quello nella serie creata da Vince Gilligan, visto quanto è rimasto impresso nell'immaginario collettivo il suo Walter White e il percorso nell'abisso che ha fatto. Se poi si tratta, come vedremo in questadi, di vestire i panni di unirreprensibile che si ritrova a dover sacrificare la propria etica lavorativa e i propri principi, a maggior ragione ...