Violenza sessuale, minaccia e violazione di domicilio: 4 anni e 2 mesi ad un 60enne (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVallata (Av) – I Carabinieri della Stazione di Vallata hanno tratto in arresto un 60enne del posto, in esecuzione di un provvedimento di espiazione pena definitiva, emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Benevento per i reati di "Violenza sessuale", "violazione di domicilio", "minaccia" e "violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale", commessi qualche anno fa a Vallata. Dopo le formalità di rito l'arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Ariano Irpino per l'espiazione di 4 anni e 2 mesi di reclusione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

