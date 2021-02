Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)DEL 23 FEBBRAIOORE 7.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’ IN REDAZIONE MARCO CILUFFO INIZIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO LINEA ALTA VELOCITANAPOLI TRAFFICO È RALLENTATO PER UN GUASTO ALLA LINEA CON 15 MINUTI DI RITARDO PER I CONVOGLI IN VIAGGIO PASSIAMO SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E LAURENTINA STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA OPPOSTA ALTEZZA IMMISSIONE A24TERAMO SI RALLENTA SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO E ANCHE SULLA CASSIA DA LA STORTA FINO A VIA DI GROTTAROSSA PER I CANTIERI ATTIVI, SULLAFIUMICINO RESTA CHIUSO PER LAVORI IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIALE ISACCO NEWTON IN DIREZIONE FIUMICINO; ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO E PER LE ...