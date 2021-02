Un anno dopo il primo caso di Covid l'Alto Adige è ancora in lockdown (Di mercoledì 24 febbraio 2021) AGI - L'Alto Adige a un anno esatto dal primo caso di coronavirus accertato – l'annuncio era stato dato la sera del 24 febbraio 2020 – proseguirà in lockdown duro fino al 14 marzo. dopo il blocco a livello nazionale nella primavera del 2020 e nel successivo mese di novembre, da lunedì 8 febbraio nella provincia più settentrionale d'Italia è in vigore un nuovo lockdown, il terzo dallo scoppio della pandemia. Il nuovo provvedimento è stato reso necessario causa gli elevati casi giornalieri di Covid-19 e il persistere della forte pressione sugli ospedali. In particolare, nella seconda ondata, il coronavirus si è diffuso soprattutto nelle località di periferia, dalla Bassa Atesina alle vallate dolomitiche che quest'inverno sono rimaste ... Leggi su agi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) AGI - L'a unesatto daldi coronavirus accertato – l'annuncio era stato dato la sera del 24 febbraio 2020 – proseguirà induro fino al 14 marzo.il blocco a livello nazionale nella primavera del 2020 e nel successivo mese di novembre, da lunedì 8 febbraio nella provincia più settentrionale d'Italia è in vigore un nuovo, il terzo dallo scoppio della pandemia. Il nuovo provvedimento è stato reso necessario causa gli elevati casi giornalieri di-19 e il persistere della forte pressione sugli ospedali. In particolare, nella seconda ondata, il coronavirus si è diffuso soprattutto nelle località di periferia, dalla Bassa Atesina alle vallate dolomitiche che quest'inverno sono rimaste ...

