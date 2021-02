(Di mercoledì 24 febbraio 2021)è il nuovo rinforzo perin EuroLeague. Ad annunciarlo è la stessa società meneghina sul proprio sito: “La Pallacanestro Olimpiaannuncia di aver raggiunto un accordo fino a fine stagione con, nato a Monroe, Louisiana, il 24 ottobre 1987, 2.06 di statura, ala-centro, lo scorso anno al Khimki Mosca. “Abbiamo volutoper prepararci nel modo migliore alla parte conclusiva della stagione europea, aumentare la profondità del settore lunghi e farci trovare pronti per qualsiasi emergenza: per le sue caratteristiche era il giocatore che volevamo e siamo contenti che possa darci una mano”, dice il general manager Christos Stavropoulos.sarà utilizzabile ...

nightinsport : RT @basketinside360: UFFICIALE - Jeremy Evans si accorda con l'Olimpia Milano - - matty_vanpersie : RT @basketinside360: UFFICIALE - Jeremy Evans si accorda con l'Olimpia Milano - - PianetaBasketIT : UFFICIALE LBA - Milano, ecco Jeremy Evans: 'Grato all’Olimpia per l’opportunità' - basketinside360 : UFFICIALE - Jeremy Evans si accorda con l'Olimpia Milano - - fabiocavagnera : Il club biancorosso ha annunciato l'arrivo dell'americano: contratto fino alla fine della stagione #olimpiamilano -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Jeremy

Basketinside

... manca solo l'annuncio perEvans Milano si appresta ad annunciare l'aggiunta diEvans ... La firmadovrà avvenire entrò la giornata di mercoledì, termine ultimo per i tesseramenti,...: la Warner Bros . Entertainment Italia ha annunciato che l'atteso "ZACK SNYDER'S ... Amy Adams , Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg,...La Pallacanestro Olimpia Milano annuncia di aver raggiunto un accordo fino a fine stagione con Jeremy Evans, nato a Monroe, Louisiana, il 24 ottobre 1987, 2.06 di statura, ala-centro, lo ...Ufficiale: Jeremy Evans firma con l'Olimpia Milano, come rinforzo per l'EuroLeague. Ad annunciarlo è la società meneghina sul proprio sito ...