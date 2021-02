Tuchel su Giroud: «Può essere orgoglioso di sé stesso» – VIDEO (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il commento di Thomas Tuchel allo splendido gol in rovesciata di Olivier Giroud contro l’Atletico Madrid. Le sue parole Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa commentando lo splendido gol in rovesciata di Olivier Giroud contro l’Atletico Madrid. Le sue parole Giroud – «Non ne sono orgoglioso perché io non ho nulla a che fare col gol, non è stato un mio successo. Lui può esserne orgoglioso. Io sono davvero felicissimo per i giocatori e per la squadra, perché hanno raggiunto un grande traguardo. Perché lo possiamo leggere sul tabellino, hanno ottenuto un risultato che indica una grande prestazione. Era molto importante restare concentrati nel corso di tutti i 96 minuti di gioco. Come del resto era importate accettare il fatto ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il commento di Thomasallo splendido gol in rovesciata di Oliviercontro l’Atletico Madrid. Le sue parole Il tecnico del Chelsea Thomasha parlato in conferenza stampa commentando lo splendido gol in rovesciata di Oliviercontro l’Atletico Madrid. Le sue parole– «Non ne sonoperché io non ho nulla a che fare col gol, non è stato un mio successo. Lui può esserne. Io sono davvero felicissimo per i giocatori e per la squadra, perché hanno raggiunto un grande traguardo. Perché lo possiamo leggere sul tabellino, hanno ottenuto un risultato che indica una grande prestazione. Era molto importante restare concentrati nel corso di tutti i 96 minuti di gioco. Come del resto era importate accettare il fatto ...

