Star Wars: Republic Commando sta per tornare in versione rimasterizzata su PS4 e Nintendo Switch (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Star Wars: Republic Commando, il classico sparatutto tattico in prima persona della metà degli anni 2000, avrà una nuova vita sulle console moderne. Il 6 aprile infatti sarà disponibile una versione rimasterizzata del gioco in HD per PlayStation 4 e Nintendo Switch ad un prezzo di 14,99 dollari. Aspyr Media sta gestendo la nuova versione: lo studio ha precedentemente pubblicato una versione rimasterizzata di Star Wars Episode 1: Racer per PS4 e Switch e sta lavorando inoltre ad una versione rimasterizzata di Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, che dovrebbe essere lanciata il 16 marzo. Star ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 24 febbraio 2021), il classico sparatutto tattico in prima persona della metà degli anni 2000, avrà una nuova vita sulle console moderne. Il 6 aprile infatti sarà disponibile unadel gioco in HD per PlayStation 4 ead un prezzo di 14,99 dollari. Aspyr Media sta gestendo la nuova: lo studio ha precedentemente pubblicato unadiEpisode 1: Racer per PS4 ee sta lavorando inoltre ad unadi Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, che dovrebbe essere lanciata il 16 marzo....

teodiocrimson : @Orapixel un pinche arma de star wars - Fprime86 : RT @SkyTG24: Star Wars, le origini di Baby Yoda svelate in un vecchio fumetto? - statodelsud : Star Wars, le origini di Baby Yoda svelate in un vecchio fumetto? - Pino__Merola : Star Wars, le origini di Baby Yoda svelate in un vecchio fumetto? - Wally_84 : RT @SkyTG24: Star Wars, le origini di Baby Yoda svelate in un vecchio fumetto? -