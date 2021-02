Scampia | coltiva marijuana in casa | arrestato 36enne – IL NOME

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) I carabinieri hanno scoperto, in uno stanzino ricavato tra le pareti dell’abitazione del, una serra artigianale destinata alla produzione di. E’ finito in manette,dai carabinieri della stazione di, Emmanuele D’Ercole,del posto gia’ noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare nel “Parco Gioia” i militari hanno

I carabinieri hanno scoperto, in uno stanzino ricavato tra le pareti dell'abitazione del 36enne a Scampia, una serra artigianale di marijuana.
NAPOLI, SCAMPIA: E' finito in manette - arrestato dai Carabinieri della stazione di Scampia - Emmanuele D'Ercole, 36enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione domiciliar ...