Per TgCom24 il fatto che Noemi sia dimagrita la fa più sexy (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Un titolo che dice tutto: «La nuova Noemi, più sexy e magra: “Nell’altro corpo non mi sentivo più io”». L’articolo di TgCom24 – che delle donne parla spesso in termini poco adeguati, tra Sofia Richie maialina e il reggiseno dei Miley Cyrus – parla di Noemi. Il focus è il nuovo corpo di Noemi e tutto si concentra su un paio di frasi estrapolate da un articolo ben più lungo e in cui il discorso era molto più ampio di quello che può apparire nella manciata di righe che costituiscono il corpo del pezzo ti TgCom24. Frasi che, alla fine della fiera, sottolineano solo una cosa: che Noemi è più magra e quindi più sexy, come lascia intendere il titolo. LEGGI ANCHE >>> È peggio Miley Cyrus che “dimentica” il reggiseno o TgCom24 che ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Un titolo che dice tutto: «La nuova, piùe magra: “Nell’altro corpo non mi sentivo più io”». L’articolo di– che delle donne parla spesso in termini poco adeguati, tra Sofia Richie maialina e il reggiseno dei Miley Cyrus – parla di. Il focus è il nuovo corpo die tutto si concentra su un paio di frasi estrapolate da un articolo ben più lungo e in cui il discorso era molto più ampio di quello che può apparire nella manciata di righe che costituiscono il corpo del pezzo ti. Frasi che, alla fine della fiera, sottolineano solo una cosa: cheè più magra e quindi più, come lascia intendere il titolo. LEGGI ANCHE >>> È peggio Miley Cyrus che “dimentica” il reggiseno oche ...

MediasetTgcom24 : California, poliziotto gli tiene un ginocchio sul collo per 5 minuti: 30enne morto #Usa - MediasetTgcom24 : Can Yaman si allena con la sciabola per diventare Sandokan nelle serie tv #canyaman - MediasetTgcom24 : La Svizzera verso una riapertura 'prudente' dal primo marzo #Covid - claudio_2022 : RT @il_cupo: Non ci sono le condizioni per allentare le misure'non voglio commentare altrimenti mi vengono a prendere a casa e mi rinchiudo… - RoxLory : RT @il_cupo: Non ci sono le condizioni per allentare le misure'non voglio commentare altrimenti mi vengono a prendere a casa e mi rinchiudo… -