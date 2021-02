Millie Bobby Brown | «È un buon momento per essere giovani e donne»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) «Gifted», dotata. È questo l’aggettivo più usato per Millie Bobby Brown, che il mondo ha conosciuto nei panni della tenace Undici, in Stranger Things. Lo è, dotata. Come attrice, come produttrice, come professionista del mondo dello spettacolo e, in Godzilla vs. Kong, anche come scienziata. Il film diretto da Adam Wingard (regista horror di The Guest e You’re next) che dovrebbe essere il primo a riportare il pubblico in sala in Italia non appena sarà possible, vede il ritorno sul grande schermo dell’attrice britannica, al fianco del grande sauro della TOHO, la casa di produzione e distribuzione giapponese proprietaria dell’immagine di Godzilla, la lucertola atomica che nelle mani della Warner Bros e della Legendary, produttrici di questo ultimo film, è cresciuta fino a cento metri di altezza. «Godzilla è iconico, è il re, è sempre il più affascinante, eppure non smette mai di evolvere», ha detto Bobby Brown durante un’intervista sul set in Australia, prima che la pandemia stoppasse in viaggi intercontinentali. «Il mio personaggio, Madison, pensa di sapere cosa rende Godzilla così irrequieto, e prova ad aiutarlo».