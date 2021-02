Mihajlovic vince la causa contro lo Sporting | i portoghesi dovranno risarcirlo per 750 000 euro

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sinisaha vinto il primo grado della sua battaglia legale con loCP. Il tribunale di Losanna, infatti, ha condannato il club di Lisbona a risarcire l’attuale tecnico del Bologna per 750.000. Asarebbero infatti dovuti arrivare 3 milioni come indennizzo in seguito all’esonero nel 2018, ma igli avevano versato 750.000in meno e per questo il tecnico si era rivolto al TAS. Foto: Twitter Blogona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

