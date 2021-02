Mick Schumacher: «Sarebbe un sogno guidare una Ferrari come fece mio padre» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il 28 marzo, appena compiuti i 22 anni, Mick Schumacher riporterà il nome Schumacher in Formula 1 alla guida della Haas, junior team della Ferrari. La Stampa lo ha intervistato quest’oggi per parlare delle sue aspettative e dei suoi timori. Mick non parla del padre, il dolore per quanto è accaduto lo tiene gelosamente custodito dentro di sé, ma è chiaro che il suo esordio nella massima serie rappresenta un’emozione forte e anche un pericolo, perché il nome di Michael avrà un peso per lui al suo primo errore «Dipende da come reagisci. Se prendi le critiche in maniera negativa non va bene. Se le accetti, se arrivano dalle persone che ti hanno a cuore, allora puoi convertire il negativo in positivo. È quello che faccio io». Partire da un team minore allenta la tensione ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il 28 marzo, appena compiuti i 22 anni,riporterà il nomein Formula 1 alla guida della Haas, junior team della. La Stampa lo ha intervistato quest’oggi per parlare delle sue aspettative e dei suoi timori.non parla del, il dolore per quanto è accaduto lo tiene gelosamente custodito dentro di sé, ma è chiaro che il suo esordio nella massima serie rappresenta un’emozione forte e anche un pericolo, perché il nome di Michael avrà un peso per lui al suo primo errore «Dipende dareagisci. Se prendi le critiche in maniera negativa non va bene. Se le accetti, se arrivano dalle persone che ti hanno a cuore, allora puoi convertire il negativo in positivo. È quello che faccio io». Partire da un team minore allenta la tensione ...

