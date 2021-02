L’inefficacia delle misure anti-Covid non è scientificamente dimostrata (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tra il 15 e il 22 febbraio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto più volte la richiesta di verificare alcuni articoli (uno di Repubblica, pubblicato il 15 febbraio 2021, e uno del portale Blogsicilia.it, pubblicato il 16 febbraio 2021) secondo cui uno studio della Stanford University (California) avrebbe dimostrato che il lockdown non serve a controllare la pandemia di Covid-19 e sarebbe meglio usare un approccio simile a quello della Svezia. Lo studio esiste, ma la sua validità scientifica è in discussione e i risultati sono in contrasto con studi di migliore qualità. Vediamo di che cosa si tratta. Gli articoli a noi segnalati si riferiscono a uno studio pubblicato il 5 gennaio 2021 dalla rivista accademica European Journal of Clinical Investigation e intitolato «Valutazione degli effetti dell’obbligo di stare a casa e delle chiusure ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tra il 15 e il 22 febbraio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto più volte la richiesta di verificare alcuni articoli (uno di Repubblica, pubblicato il 15 febbraio 2021, e uno del portale Blogsicilia.it, pubblicato il 16 febbraio 2021) secondo cui uno studio della Stanford University (California) avrebbe dimostrato che il lockdown non serve a controllare la pandemia di-19 e sarebbe meglio usare un approccio simile a quello della Svezia. Lo studio esiste, ma la sua validità scientifica è in discussione e i risultati sono in contrasto con studi di migliore qualità. Vediamo di che cosa si tratta. Gli articoli a noi segnalati si riferiscono a uno studio pubblicato il 5 gennaio 2021 dalla rivista accademica European Journal of Clinical Investigation e intitolato «Valutazione degli effetti dell’obbligo di stare a casa echiusure ...

babetta123 : Svezia, vietate mascherine in alcune città: ecco perché - Pauzzo : @mattinodipadova Questo studio Europeo mette in evidenza l'inefficacia delle mascherine: - Filippo_Genzini : Segnalo questo articolo illuminante che parte dal pretesto dell'inefficacia dei KPI per puntare in realtà il dito c… - marteeares : @Stemar7Denari @RadioSavana Come misura di prevenzione ha già mostrato scientificamente la sua inutilità e ineffica… - PuroVicini : @EmeiMarkus @borghi_claudio Eh no! Veramente no. Facciamo così: mi porti dei dati che dimostrano la sua tesi. Ovver… -

